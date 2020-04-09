Ülkenin en önemli patates üretim noktasında sosyal mesafe kuralı

Bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretimi beklenen ülkenin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüse rağmen tarımın sürdürülebilmesi adına çiftçiler büyük bir fedakarlıkla patates ekimini sürdürüyor. Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı yapılan “Evde kal Türkiye” mücadelesinde bir taraftan da çiftçiler üretime devam ediyor. Patates üretiminde önemli bir payı olan ve bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretiminin beklendiği Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde patates üreticileri patates ekimi için hazırladıkları tarlalara virüse karşı sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak ekim yapmaya başladı.