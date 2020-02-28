Uçağıyla buz tutan Baykal gölüne iniş yaptı

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Rusya'da bir pilot, tüm risklere rağmen buz tutan Baykal gölüne iniş yaparken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya'da bir pilot, tüm risklere rağmen buz tutan Baykal gölüne iniş yaparken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşayan pilot Vadim Makhorov, aynı zamanda geziler düzenleyerek yaşadığı coğrafyanın güzelliklerini görüntüleyip tüm dünyaya duyuruyor. Rusya'nın en büyük göllerinden olan Baykal gölünün üzerinden sürekli uçuş yapan Makhorov, kendisinin gördüğü güzellikleri tüm dünyaya aktarmak istedi. 2 pilot arkadaşıyla anlaşan pilot, Cassena 172 tipi uçağıyla Rusya'nın Listvyanka şehrinden kalkış yaptı. Baykal gölünün "Kutsal Burun" olarak bilinen Svjatoy Nos noktasına ulaşan pilot, gölün üzerini kaplayan buzu kuş bakışı gözlemledikten sonra uçağını gölün ortasına indirdi. Bu sırada diğer pilot arkadaşları iniş anını kaydederken ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.