Twitch Yayıncısı Mustafa Emre Yıldız'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a: "Aşkı nasıl buldun?"

Twitch Yayıncısı Mustafa Emre Yıldız hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Twitch dünyasında merak edilenleri yanıtlayan Yıldız, 2 yılda 1100 saat yayın yaptığını söyledi. "Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanın olsaydı kime ne sorardın?" sorusuna ise Kıvanç Tatlıtuğ'a sormak istediğini belirten Yıldız, "Aşkı nasıl buldun?" diye sorardım dedi.