MUCİZE LEZZETLER
Tuzku Kurabiye | Mucize Lezzetler
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Malzemeler:
- 2 yumurta (sarısı üzerine)
- 1 paket margarin
- 2 çay bardağı sıvı yağ
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı sirke
- 4 su bardağı un
Üzeri için:
- Susam
- Çörek otu
- Yumurta sarısı
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine un hariç yumuşamış tereyağı ve hamur için kullanacağımız tüm malzemelerimizi sırayla ekliyoruz ve kaşık yardımı ile güzel bir şekilde karıştırıyoruz.
- Daha sonra unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.
- İstediğimiz kıvamı alan hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp ileri geri yuvarlayıp büyük fitiller yapıyoruz.
- Rulo şeklini alan hamurumuzun üzerine elimizle yavaşça bastırarak düzleştiriyoruz ve bıçakla hafif yan yani verev şeklinde kesiyoruz. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz.
- Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine aralıklı olarak dizerek üzerine yumurta sarısını sürüp, susam ve çörek otu karışımından serpiyoruz.
- Önceden ısıttığımız 170°C'lik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20 dakika kontrollü pişiriyoruz.
- Gerçekten ağızda dağılıyor. Bir gün durunca tam tadı oturuyor.
- Afiyet olsun.
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