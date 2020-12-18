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MUCİZE LEZZETLER

Tuzku Kurabiye | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Tuzku Kurabiye var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 yumurta (sarısı üzerine)
  • 1 paket margarin
  • 2 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı sirke
  • 4 su bardağı un

Üzeri için:

  • Susam
  • Çörek otu
  • Yumurta sarısı

Tarif:

  1. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine un hariç yumuşamış tereyağı ve hamur için kullanacağımız tüm malzemelerimizi sırayla ekliyoruz ve kaşık yardımı ile güzel bir şekilde karıştırıyoruz.
  2. Daha sonra unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.
  3. İstediğimiz kıvamı alan hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp ileri geri yuvarlayıp büyük fitiller yapıyoruz.
  4. Rulo şeklini alan hamurumuzun üzerine elimizle yavaşça bastırarak düzleştiriyoruz ve bıçakla hafif yan yani verev şeklinde kesiyoruz. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz.
  5. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine aralıklı olarak dizerek üzerine yumurta sarısını sürüp, susam ve çörek otu karışımından serpiyoruz.
  6. Önceden ısıttığımız 170°C'lik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 20 dakika kontrollü pişiriyoruz.
  7. Gerçekten ağızda dağılıyor. Bir gün durunca tam tadı oturuyor.
  8. Afiyet olsun.

 

 

 

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