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Turkuaz rengiyle büyüleyen 'Mavigöl' misafirlerini ağırlamaya başladı

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda turkuaz rengiyle dikkati çeken Mavigöl, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşuyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hava şartlarına göre hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabıyla doğaseverlerden ilgi görmeye başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, Giresun'un turizm potansiyelinin en önemli noktalarından birinin Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl olduğunu söyledi.

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