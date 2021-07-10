Türk mühendislerin geliştirdi, Harward Üniversitesi satın aldı

KULAKTAKİ vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, Harvard Üniversitesi tarafından satın alındı. Cihaz, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel kulaklık, kulaktaki vagus sinirini elektriksel olarak uyararak stres kaynaklı hastalıkların oluşmasını engelliyor. Mobil uygulama ile kontrol edilebilen Vagustim adlı cihaz, migren ve fibromyalji gibi kronik ağrılar, uyku bozuklukları, fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıkları, depresyon, obezite gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Cihazı geliştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, ?Harvard bu cihazı çok beğendi ve 5 tane satın aldı. Harvard Tıp Fakültesi'nde doktor ve araştırmacılar tarafından infeksiyon alanında araştırma yapmak için kullanılacak. Hedefimiz cihazın belgelendirilmesini sağlamak. FDA onayı aldığımızda rahat şekilde insan çalışmaları ve diğer hastalıklarda kullanımının önü açılacak" dedi.



"STRES DURUMUNDA VAGUS SİNİRİ BASKILANIYOR"

Vagus sinirinin otonom sinir sisteminin önemli parçası olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, "Vücudun sakinleşmesi ve rahatlamasını sağlayan doğru sindirimi sağlayan sinir. Beyin sapından çıkıp neredeyse bütün iç organlara ulaşıyor ve çalışmasını sağlıyor. Stres çağımızın en önemli problemlerinden. Stres durumunda vagus siniri baskılanıyor. Stres kaynaklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasının nedenlerinden en önemlisi vagus sinirinin baskılanması. Migren, çok önemli bir hastalık ve stresle çok fazla ilişkisi var. Migren dışındaki bütün kronik ağrıları bu hastalıklar içerisinde sayabiliriz. Uyku bozuklukları bu hastalıklar arasında. Onun dışında fonksiyonel bağırsak sistemi rahatsızlıklarını sayabiliriz. Depresyon stresle ilişkilendirilen hastalıklar arasında yer alıyor. Obezite çağımızın problemlerinden. Obezitenin nedenlerinden biri de stresin açlık hissini bastırması, engellemesi sonrası aşırı yemek yemeye yol açması. O nedenle stresle ilişkili pek çok hastalıkta vagus sinir uyarımının kullanımı var" diye konuştu.