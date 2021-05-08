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Türk kadınının göklerdeki temsilcisi "anne" olduktan sonra daha temkinli uçuyor

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin tek sivil kadın akrobasi pilotu 30 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 8 ay önce oğlu Pars'ı kucağına aldıktan sonra uçuşları sırasında daha dikkatli oluyor. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine küçük yaşta başlayan Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulu Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla akrobasi antrenmanlarını sürdürüyor. Semin Öztürk Şener, antrenman ve uçuş sonrasında uçağının, merkezin mühendisleri tarafından tasarlanan küçük bir kopyası bulunan oğlu Pars ve eşi Cem Şener ile birlikte apronda vakit geçiriyor.
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