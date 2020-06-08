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SAĞLIKLI YAŞAM

Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin “Tüp Bebek Tedavisi kimlere yapılır?” sorularına cevap verdi.

1 yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edilememesi durumunda çiftler gebe kalamama durumu açısından incelenmelidir. Kadında tüplerde tıkanıklık bulunması ve cerrahi olarak giderilememesi durumunda (örneğin geçirilmiş yaygın tüp yumurtalık enfeksiyonu, çikolata kisti hastalığı), yumurtalık rezervinin ileri düzeyde azalması durumunda (yaşa bağlı olarak azalması veya genetik olarak yumurtalık havuzunun dar olması, yine endometriozis hastalarında) ve sperm sayı ve hareketinde ileri derecede problem olan hastalar tüp bebek tedavisi için adaydır. Bu çiftlerin detaylı bir değerlendirme sonrasında sorunlarının ne olduğunun anlaşılıp tedavi planının ona göre yapılması gerekmektedir. 

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