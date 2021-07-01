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MUCİZE LEZZETLER

Trileçe Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Trileçe Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

Pandispanyası için malzemeler;

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 120 g un

Sütlü şerbeti için;

  • 3,5 su bardağı süt
  • 1 paket krema
  • 3 yemek kaşığı şeker

Karamel için;

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket krema

Tarif:

  1. Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde yumurtayı toz şekerle mayonez kıvamına gelene kadar çırpın.
  2. Üzerine kabartma tozu, vanilin ve unu eleyerek ilave edin, iyice karıştırın.
  3. Orta boy borcama dökün hafif tezgaha birkaç defa vurun.
  4. Keki önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika pişirin.
  5. Kek pişip soğuduktan sonra üzerine kürdanla delikler açın.
  6. Üzeri için süt, krema ve toz şekeri Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi içerisinde iyice karıştırın ve trileçe kekinizin üzerine yavaş yavaş yedirerek dökün.
  7. Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın en az 3 saat dinlendirin.
  8. Karameli için şekeri Arçelik Ankastre Ocak'ta tencereye alın erimeye başlayınca ara ara ocaktan alın içindeki topaklanmalar eriyene kadar iyice karıştırın ve tekrar ocağa alın.
  9. Üzerine tereyağını ilave edip iyice karıştırın, tereyağı tamamen eriyince kremayı ilave edin karıştırın, birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.
  10. Karamel soğuk olduğunda trileçenin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

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