MUCİZE LEZZETLER
Trileçe Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Trileçe Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
Pandispanyası için malzemeler;
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 120 g un
Sütlü şerbeti için;
- 3,5 su bardağı süt
- 1 paket krema
- 3 yemek kaşığı şeker
Karamel için;
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket krema
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesinde yumurtayı toz şekerle mayonez kıvamına gelene kadar çırpın.
- Üzerine kabartma tozu, vanilin ve unu eleyerek ilave edin, iyice karıştırın.
- Orta boy borcama dökün hafif tezgaha birkaç defa vurun.
- Keki önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika pişirin.
- Kek pişip soğuduktan sonra üzerine kürdanla delikler açın.
- Üzeri için süt, krema ve toz şekeri Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi içerisinde iyice karıştırın ve trileçe kekinizin üzerine yavaş yavaş yedirerek dökün.
- Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın en az 3 saat dinlendirin.
- Karameli için şekeri Arçelik Ankastre Ocak'ta tencereye alın erimeye başlayınca ara ara ocaktan alın içindeki topaklanmalar eriyene kadar iyice karıştırın ve tekrar ocağa alın.
- Üzerine tereyağını ilave edip iyice karıştırın, tereyağı tamamen eriyince kremayı ilave edin karıştırın, birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.
- Karamel soğuk olduğunda trileçenin üzerine gezdirin.
Afiyet olsun!
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