Trabzonlu balıkçının ağına takılan köpek balığına sözleri Karadeniz fıkralarını aratmadı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Ali Osman Erçin'in, balık tutmak için açıldığı denizde ağına takılan köpek balığına yönelik sözleri, Karadeniz fıkralarını aratmadı.

İlçenin Akçakale Mahallesi'nde yaşayan ve baba mesleği balıkçılığı da boş zamanlarında hobi amaçlı yapan Erçin, haziran ayında akşam saatlerinde tekneyle açıldığı denize ağ serdi.

Erçin, bir süre sonra kaldırmaya başladığı ağına köpek balığı takıldığını fark etti. Ağa takılan köpek balığını kurtararak suya bırakan Erçin'in bu sırada Karadeniz şivesiyle yaptığı konuşma ise teknedeki akrabalarınca cep telefonuyla kaydedildi.

Erçin'in, kalemle üzerine işaret koyduğu köpek balığına "Koçum benim bir daha gelirsen tavada kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir, hiç darılıp gücenme." gibi sözleri gülüşmelere yol açtı. Erçin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri beğeni topladı.

- "Neredeyse köpek balıklarıyla arkadaş olduk"

2 çocuk babası Erçin, AA muhabirine, haziran ayında çıktığı balık avında, çok fazla köpek balığına denk geldiğini belirterek, hemen hemen her akşam 3-4 köpek balığının ağına takıldığını söyledi.

Denizden çıkan köpek balıklarını yeniden denize bıraktığını ifade eden Erçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-2-3, akşam derken her attığımız ağa 3-4 tane gelmeye başladı. Bu da artık biraz komik olmaya başladı. Neredeyse köpek balıklarıyla arkadaş olduk. Köpek balığına da 'Artık sen gelme, benim ağıma zarar vermeye başladın, bak en sonunda seni kızartıp yiyeceğim.' dedim. Çocukların da hoşuna gitti, 'Abi biz bunu çekelim paylaşalım.' dediler. Herkesin çok hoşuna gitti galiba, öyle videoları paylaştık."

Erçin, köpek balıklarını denize bıraktığı için çok güzel yorumlar aldığını kaydederek, "Farklı yerlerde bu hayvanları hırpalayıp denize atıyorlar, sonuçta onların da bir canı var. Yemediğimiz için ben hırpalamadım, aynı geldikleri şekilde güzelce uğurlayarak, denize bıraktım. Ama gitmeleri komik oldu." dedi.

Ağına her akşam köpek balıklarının takıldığını belirten Erçin, o akşama ilişkin diyaloğunu şu esprili sözlerle anlattı:

"Bakayım başka balık mı yoksa aynı balık bizim konuşmalarımızdan mı etkilendi de sürekli geliyor yanımıza. 'Artık yeter, seni işaretleyeceğim.' dedim ve teknede bulunan tükenmez kalemle karnına çarpı işareti koydum. Ama o değilmiş tabii. Hatta diğer bir iki tanesinde de doğum lekesi vardı. Onlardan tanıdım onları. Önemli olan insanları güldürebilmek değil, hayvanları güldürebilmektir. Ben bunu başardığıma inanıyorum, köpek balığını güldürdüm. O kareyi de güzel pozladık, kendisini uğurladık, inşallah gönlü hoş olmuştur. Ben onu aşağı attıkça başkasını yolluyor yukarı, memnun kaldı ki her gittiğinde farklı birini yolluyor. En son gelene dedim, 'Bak artık iş başka bir yere gitmeye başladı, bak gelirsen yiyeceğim seni, daha bu işin kaçarı yok.' Gitti aşağıda ne dediyse daha kimse gelmedi."

Fenomen olmanın kendisine göre olmadığını dile getiren Erçin, "Bana göre değil, o işlerin adamı değilim ama video çekip de paylaşmayı seviyorum. Bizim için güzel bir eğlence oluyor. Hayatımıza bir neşe katılıyor, bir anı oluyor. Ben çektiğim videoları da sonradan izleyip izleyip gülüyorum. Kendime de bir motivasyon oluyor." dedi.