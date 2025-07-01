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MUCİZE LEZZETLER

Ton balıklı beyaz fasulye salatası tarifi | Mucize Lezzetler

Ton balığı ve soğanla karıştırılmış beyaz fasulyeler ile hazırlayabileceğiniz lezzetli salata tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 800 g haşlanmış fasulye
  • 100 g taze tere
  • Yarım adet beyaz soğan
  • 80 g zeytinyağlı ton balığı
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi 
  • 1 yemek kaşığı limonun suyu
  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Soğanın kabuklarını soyup, incecik doğrayın.
  2. Taze tereyi ise yıkayıp saplarını kesin ve parçalara ayırın.
  3. Soğan, taze tere, fasulye ve süzülmüş ton balığını derin bir cam kase içine alıp karıştırın.
  4. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine üzüm sirkesi, limon suyu, zeytinyağı, karabiber, tuz ve bir avuç tereyi ekleyip bir tur karıştırın.
  5. Hazırladığınız sosu salatanın içine ilave edip karıştırın.
  6. Ton balıklı beyaz fasulye salatanız hazır.

Afiyet Olsun!

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