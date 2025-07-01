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Ton balıklı beyaz fasulye salatası tarifi | Mucize Lezzetler
Ton balığı ve soğanla karıştırılmış beyaz fasulyeler ile hazırlayabileceğiniz lezzetli salata tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 800 g haşlanmış fasulye
- 100 g taze tere
- Yarım adet beyaz soğan
- 80 g zeytinyağlı ton balığı
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı limonun suyu
- 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Soğanın kabuklarını soyup, incecik doğrayın.
- Taze tereyi ise yıkayıp saplarını kesin ve parçalara ayırın.
- Soğan, taze tere, fasulye ve süzülmüş ton balığını derin bir cam kase içine alıp karıştırın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine üzüm sirkesi, limon suyu, zeytinyağı, karabiber, tuz ve bir avuç tereyi ekleyip bir tur karıştırın.
- Hazırladığınız sosu salatanın içine ilave edip karıştırın.
- Ton balıklı beyaz fasulye salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
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