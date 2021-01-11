Tolga Kuru: 'Mesut Özil transferi bu hafta sonuçlanmaz!'
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MediaMarkt sponsorluğundaki Futbol Keyfi programında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atma durumu ve beraberinde getireceği sonuçlar üzerine Deniz Satar ve Tolga Kuru yorumlarda bulundu. Tolga Kuru, Mesut Özil'in çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekip transferin 1 hafta içinde sonuçlanamayacağını öne sürerken Deniz Satar ise Özil transferinin Türk futbolu için de iyi sonuçları olacağını belirtti.
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