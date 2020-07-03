Tokat'ta, Roma dönemine ait 'arsenal' turizme kazandırılacak

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki Roma dönemine ait 'arsenal' (silah deposu) restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla turizme kazandırılacak. 1 metre 20 santimlik duvar kalınlığıyla dikkat çeken ve milattan önce 2-3'üncü yüzyıl dönemlerine ait olan arsenalin ziyaretçi çekmesi planlanıyor. Roma dönemine ait arsenalin insanlığın bıraktığı bir miras olduğunu ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Ben daha önce Niksar Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü iken, Belediye Başkanımız İdris Şahin döneminde 2006 -2007 yıllarında Tokat Müzesi nezaretinde buranın kazısı gerçekleştirildi. Buradan çıkan toprak özgün bir toprak değildi. O dönemlerde Çanakcı deresinden yağmur ve yağışların getirdiği topraklar, çıkarılarak bugünkü haline getirildi. Şu anda kamulaştırma ile ilgili çalışmalarımız var. Buradaki iki parselden bir tanesinin kamulaştırmasını bitirdik. Diğeri de bitmek üzere. Kamulaştırmasını bitirerek üzerinde özgün olmayan yapıları kaldırdığımızda daha görsel bir hale gelmiş olacak" dedi.