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TEKNOLOJİ

Teknoloji korsan yayıncılığı nasıl etkiliyor?

Açıklama: Korsan yayıncılık uzun yıllardır toplumumuzun kanayan yarası. Özellikle son teknoloji, korsanları çok farklı şekillerde karşımıza çıkarıyor. Peki teknoloji, korsan yayıncılığı nasıl etkiliyor? Teknolojinin korsan yayıncılığı artırıyor mu? Korsan kitap, en çok hangi tür kitaplarda ve hangi formatlarda karşımıza çıkıyor? Yaybir (Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) Başkan Yardımcısı Hakan Tanıttıran ve Akademisyen Yazar Cem Say, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu. (Sponsorlu içerik)
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