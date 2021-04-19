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Tavuk yavru kedileri kanatlarının altına alıp koruyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 yavrusu olan kedi bir tavukla birlikte kümeste yaşıyor. Tavuk, anne kedi kümesten çıktığında yavru kedileri kanatlarının altına alıp sahipleniyor.

Başiskele ilçesinde iş insanı Mahmut Civelek, evinin yan tarafında yaklaşık 100 tavuk besliyor. Kümesin yan tarafında bulunan küçük kümeste ise 3 yavrusuyla birlikte bir kedi ve bir tavuk yaşıyor. Kedi zaman zaman kümesten çıktığında tavuk yavru kedileri kanatlarının altına alıp koruyor. Anne kedi kümese geldiğinde yavrularını besliyor. 
Tavuğun yavru kedileri sahiplendiğini söyleyen Mahmut Civelek, "Bizim bahçemizde tavuklar, kedilerimiz bulunuyor. Kedi küçük kümeste doğum yaptı. Kedi yavrusuna tavuk baktığını görünce çok şaşırdık. Kedi yavrularını bırakıyor beslenme saatlerini dışarda geçiriyor daha sonra da yavrularını emzirmek için küçük kümese geliyor, yavrularını besliyor. 3 kedi yavrusu anaç tavuğun altında rahat bir şekilde klimalı ortamda günlerini geçiriyorlar. Bazen tavuk kedinin annesini bile yanına sokmadığı oluyor. O kadar sahipleniyor. Tabi beslenmelerine müsaade ediyor. Beraber yaşıyorlar. Sevgiye dayanışmaya muhtaç olduğumuz şu günlerde çok güzel bir örnek diye düşünüyorum." dedi.

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