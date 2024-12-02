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MUCİZE LEZZETLER

Tavada ıslak kek tarifi | Mucize Lezzetler 

Farklılık ve pratiklik isteyenler için tavada ıslak kek tarifini mutlaka denemelisiniz! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Sosu için;

  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı kakao

Üzeri için;

  • Antep fıstığı tozu

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan büyük boy tavanın içine yumurta, şeker, süt, sıvı yağ, kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula yardımı ile karıştırın.
  2. Kapağı kapatıp 10-15 dakika kadar kısık ateşte kontrollü pişirin.
  3. Pişen kekinizi 5 dakika dinlendirirken sosu için, cam bir kase içine süt, şeker ve kakao ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırıp kekin üzerine dökün.
  4. Tavada ıslak kekiniz hazır.
  5. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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