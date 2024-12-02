MUCİZE LEZZETLER
Tavada ıslak kek tarifi | Mucize Lezzetler
Farklılık ve pratiklik isteyenler için tavada ıslak kek tarifini mutlaka denemelisiniz! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Sosu için;
- 1 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı kakao
Üzeri için;
- Antep fıstığı tozu
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan büyük boy tavanın içine yumurta, şeker, süt, sıvı yağ, kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatula yardımı ile karıştırın.
- Kapağı kapatıp 10-15 dakika kadar kısık ateşte kontrollü pişirin.
- Pişen kekinizi 5 dakika dinlendirirken sosu için, cam bir kase içine süt, şeker ve kakao ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırıp kekin üzerine dökün.
- Tavada ıslak kekiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME