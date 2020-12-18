MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Tatlı Patates Kumpiri | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Tatlı Patates Kumpiri | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Tatlı Patates Kumpiri var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 100 g ceviz içi
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tarçın

Tarif:

  1. Tatlı patatesleri ortadan ikiye bölün.
  2. 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika kadar pişirin.
  3. Sıcakken içlerini bir kaşık yardımıyla çıkartın ve kaseye alın.
  4. Üzerine vanilya özütünü ve kırılmış cevizi ekleyin ve karıştırın.
  5. Püreyi tekrar patateslerin içine yerleştirin.
  6. Üzerlerine bal ve tarçın gezdirip servis edin.
  7. Afiyet olsun!

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Polis tarafından basılan kıraathane sahibinden ilginç sözler
Cinnet getiren baba kendisi ve 2 çocuğunu öldürdü
Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!
Yavru fil, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Son dakika... Türk şirketin maden sahasında dev altın rezervi bulundu
Üsküdar'da kamyon bariyerlere çarptı, tüm yakıt yola döküldü

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler