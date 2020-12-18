MUCİZE LEZZETLER
Tatlı Patates Kumpiri | Mucize Lezzetler
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Malzemeler:
- 2 adet tatlı patates
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 100 g ceviz içi
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tarçın
Tarif:
- Tatlı patatesleri ortadan ikiye bölün.
- 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30 dakika kadar pişirin.
- Sıcakken içlerini bir kaşık yardımıyla çıkartın ve kaseye alın.
- Üzerine vanilya özütünü ve kırılmış cevizi ekleyin ve karıştırın.
- Püreyi tekrar patateslerin içine yerleştirin.
- Üzerlerine bal ve tarçın gezdirip servis edin.
- Afiyet olsun!
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