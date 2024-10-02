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Tahinli muhallebi tarifi | Mucize Lezzetler
Bol köpüklü Türk kahvesi eşiğinde ipeksi kıvamıyla tahinli muhallebi tarifi.
Zorluk: Kolay
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Üzeri için;
- Ceviz içi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 2,5 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı tahin
Üzeri için;
- Bir tutam tarçın
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta, un ve tereyağını ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
- Kıvam aldıktan sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve karışımın içine 1 su bardağı tahin ekleyip iyice karıştırın.
- Pişen muhallebiyi sudan geçirdiğiniz kaseye ilave edin ve 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutun.
- Soğuyan kasenin üstüne sunum tabağını koyup ters çevirin.
- Tahinli muhallebiniz hazır.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tahinli muhallebinizin üzerini tarçın ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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