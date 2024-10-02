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MUCİZE LEZZETLER

Tahinli muhallebi tarifi | Mucize Lezzetler

Bol köpüklü Türk kahvesi eşiğinde ipeksi kıvamıyla tahinli muhallebi tarifi.

Zorluk: Kolay

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Üzeri için;

  • Ceviz içi

Malzemeler:

 

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2,5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı tahin

Üzeri için;

 

  • Bir tutam tarçın

Tarif:

 

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta, un ve tereyağını ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
  2. Kıvam aldıktan sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatın ve karışımın içine 1 su bardağı tahin ekleyip iyice karıştırın.
  3. Pişen muhallebiyi sudan geçirdiğiniz kaseye ilave edin ve 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutun.
  4. Soğuyan kasenin üstüne sunum tabağını koyup ters çevirin.
  5. Tahinli muhallebiniz hazır.
  6. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tahinli muhallebinizin üzerini tarçın ile süsleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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