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MUCİZE LEZZETLER

Tahinli kabak ezmesi tarifi | Mucize Lezzetler 

Tahin, kabak, sarımsak ve peynirin birleşmesiyle ortaya çıkan hafif ve lezzetli meze tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler; 

Malzemeler:

  • 2 adet kabak
  • 100 g beyaz peynir
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 10 dal maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için;

  • Dereotu

Tarif:

  1. İlk olarak kabakların kabuklarını soyup bir bıçak yardımı ile küçük küçük doğrayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya zeytinyağı ekleyip hafif kızdırın ve kabaklar suyunu çekene kadar yüksek ateşte soteleyin.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine sotelenen kabaklar, beyaz peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tahin, limon suyu, maydanoz, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
  4. Tahinli kabak ezmeniz hazır.
  5. Üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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