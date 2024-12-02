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Tahinli kabak ezmesi tarifi | Mucize Lezzetler
Tahin, kabak, sarımsak ve peynirin birleşmesiyle ortaya çıkan hafif ve lezzetli meze tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 adet kabak
- 100 g beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 10 dal maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
- Dereotu
Tarif:
- İlk olarak kabakların kabuklarını soyup bir bıçak yardımı ile küçük küçük doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya zeytinyağı ekleyip hafif kızdırın ve kabaklar suyunu çekene kadar yüksek ateşte soteleyin.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine sotelenen kabaklar, beyaz peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, tahin, limon suyu, maydanoz, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
- Tahinli kabak ezmeniz hazır.
- Üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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