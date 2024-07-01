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Süzme yoğurtlu tarhana mezesi tarifi | Mucize Lezzetler
Sarımsak, ceviz, maydanoz, yoğurt ve tarhananın muhteşem buluşması! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Tarhana mezesi için:
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı toz tarhana
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
- 10 dal ince kıyılmış maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- Zeytinyağı
- İnce kıyılmış taze soğan
- Jalapeno biberi
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeci kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Süzme yoğurdunuz hazır.
- Derin bir cam kasenin içine tarhana ve süzme yoğurdu ekleyin.
- 30 dakika tarhananın yumuşaması için bekletin.
- Süzme yoğurtlu tarhananın içerisinde çekilmiş ceviz, sarımsak, tuz ve kıyılmış maydanozları ekleyerek iyice karıştırın.
- Sunum tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek kıyılmış taze soğan ve jalapeno biberleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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