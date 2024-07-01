Süzme yoğurtlu tarhana mezesi tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
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MUCİZE LEZZETLER

Süzme yoğurtlu tarhana mezesi tarifi | Mucize Lezzetler 

Sarımsak, ceviz, maydanoz, yoğurt ve tarhananın muhteşem buluşması! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Tarhana mezesi için:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı toz tarhana
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
  • 10 dal ince kıyılmış maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Zeytinyağı
  • İnce kıyılmış taze soğan
  • Jalapeno biberi

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeci kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Süzme yoğurdunuz hazır.
  10. Derin bir cam kasenin içine tarhana ve süzme yoğurdu ekleyin.
  11. 30 dakika tarhananın yumuşaması için bekletin.
  12. Süzme yoğurtlu tarhananın içerisinde çekilmiş ceviz, sarımsak, tuz ve kıyılmış maydanozları ekleyerek iyice karıştırın.
  13. Sunum tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek kıyılmış taze soğan ve jalapeno biberleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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