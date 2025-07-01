Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi | Mucize Lezzetler

Her sofranın en özel ve en güzel salatasını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta Süre: 60+ Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

Arçelik No Frost Buzdolabı

Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak Malzemeler: Yoğurt için; 1,5 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt Salata için; 1 su bardağı süzme yoğurt

5 adet küçük boy patates

Yarım su bardağı yer fıstığı

5 adet kornişon turşu

1 yemek kaşığı hardal

Yarım adet limon suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz Üzeri için; Dereotu Tarif: Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ Patatesleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup derin bir cam kaseye küpler halinde doğrayın. Derin bir cam kasenin içine küpler halinde doğradığınız patates, süzme yoğurt, yarım su bardağı yer fıstığı, kornişon turşu, zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın. Süzme yoğurt ve hardallı patates salatanız hazır. Üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!