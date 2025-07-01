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MUCİZE LEZZETLER

Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi | Mucize Lezzetler

Her sofranın en özel ve en güzel salatasını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Salata için;

  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 5 adet küçük boy patates
  • Yarım su bardağı yer fıstığı
  • 5 adet kornişon turşu
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • Yarım adet limon suyu
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Dereotu

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Patatesleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kabukları ile haşlayın.
  10. Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup derin bir cam kaseye küpler halinde doğrayın.
  11. Derin bir cam kasenin içine küpler halinde doğradığınız patates, süzme yoğurt, yarım su bardağı yer fıstığı, kornişon turşu, zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  12. Süzme yoğurt ve hardallı patates salatanız hazır.
  13. Üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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