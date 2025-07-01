MUCİZE LEZZETLER
Süzme yoğurt ve hardallı patates salatası tarifi | Mucize Lezzetler
Her sofranın en özel ve en güzel salatasını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Salata için;
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 5 adet küçük boy patates
- Yarım su bardağı yer fıstığı
- 5 adet kornişon turşu
- 1 yemek kaşığı hardal
- Yarım adet limon suyu
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
- Dereotu
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Patatesleri Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta kabukları ile haşlayın.
- Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup derin bir cam kaseye küpler halinde doğrayın.
- Derin bir cam kasenin içine küpler halinde doğradığınız patates, süzme yoğurt, yarım su bardağı yer fıstığı, kornişon turşu, zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Süzme yoğurt ve hardallı patates salatanız hazır.
- Üzerini dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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