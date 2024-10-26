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Haberler >Video >Sürdürülebilirliğin yeni çağına hazırız
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Sürdürülebilirliğin yeni çağına hazırız

Unilever Türkiye Ülke Başkanı ve Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu, “Paris İklim Anlaşması’nın belirlediği karbon nötr hedefi 2050 iken, biz değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefimizi 11 yıl öne yani 2039 yılına koyduk. Amacımız sürdürülebilirlik alanında başarılarımızı ileri taşımak, gelişim alanlarımızda da gerekli aksiyonları alarak ülkemize ve toplumumuza değer yaratmak. Çünkü Unilever olarak Türkiye için iyi olanın Unilever için iyi olduğuna inancımız tam” diye konuştu.
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