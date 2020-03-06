Süpürgesiyle dans ederek çöp toplayan işçi gülümsetti

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Antalya’da elindeki süpürgeyle dans ederek çöpleri toplayan temizlik işçisi, görenleri şaşırttı bir o kadar da gülümsetti. İşini severek yapan personelsosyal medyada vatandaşların takdirini topladı.

Antalya'da elindeki süpürgeyle dans ederek çöpleri toplayan temizlik işçisi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşini severek yapan personel, sosyal medyada vatandaşların takdirini topladı.



Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde elinde süpürgeyle sokaktaki çöpleri toplayan temizlik işçisinin yaptığı hareketler görenleri şaşırtırken, bir o kadar da gülümsetti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen temizlik işçisi, çöpleri kıvrak dans figürleriyle topladı. Süpürgeyle adeta dans eden işçi, topladığı çöpleri konteynere yine dans ederek boşalttı.