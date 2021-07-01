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Supangleli Tavuk Göğsü Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Supangleli Tavuk Göğsü Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 125 g tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker

Çikolatalı katmanı için;

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker

Üzeri için;

  • Antep fıstığı

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını eritin.
  2. Üzerine unu ekleyip kavurmaya başlayın.
  3. Devamlı karıştırarak iyice kavurun.
  4. Üzerine sütü azar azar karıştırarak ekleyin.
  5. Ardından şekeri de ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
  6. Kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
  7. Piştikten sonra Arçelik Ankastre Ocak'tan alın.
  8. Hazırladığınız karışımı servis kaselerinize paylaştırın.
  9. Vaktiniz varsa soğuması için Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın.
  10. Supanglesi için bir tencerede süt, un, nişasta, kakao, toz şeker ve yumurtayı iyice karıştırın.
  11. Ardından Arçelik Ankastre Ocak'ın altını açın ve sürekli karıştırarak pişirin.
  12. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında dinlenen tatlının üzerine dökün.
  13. Üzerine antep fıstığı serpin.

Afiyet olsun!

 

 

 

 

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