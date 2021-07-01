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Supangleli Tavuk Göğsü Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Supangleli Tavuk Göğsü Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 125 g tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
Çikolatalı katmanı için;
- 2,5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı toz şeker
Üzeri için;
- Antep fıstığı
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını eritin.
- Üzerine unu ekleyip kavurmaya başlayın.
- Devamlı karıştırarak iyice kavurun.
- Üzerine sütü azar azar karıştırarak ekleyin.
- Ardından şekeri de ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
- Kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
- Piştikten sonra Arçelik Ankastre Ocak'tan alın.
- Hazırladığınız karışımı servis kaselerinize paylaştırın.
- Vaktiniz varsa soğuması için Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın.
- Supanglesi için bir tencerede süt, un, nişasta, kakao, toz şeker ve yumurtayı iyice karıştırın.
- Ardından Arçelik Ankastre Ocak'ın altını açın ve sürekli karıştırarak pişirin.
- Biraz soğuduktan sonra buzdolabında dinlenen tatlının üzerine dökün.
- Üzerine antep fıstığı serpin.
Afiyet olsun!
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