'Fenerbahçe'de Erol Bulut'un göreve geleceği ciddi şekilde konuşuluyor'

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken, gazetemiz muhabiri Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerdeki muhtemel yapılanma ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Arat, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un adının yüksek sesle anıldığını, yardımcılarının da Volkan Demirel ile Mehmet Yozgatlı olabileceğini belirtirken Emre Belözoğlu'nun ise idari menajer pozisyonunda düşünüldüğünü söyledi.