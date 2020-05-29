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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >‘Su Damlasının Hikayesi’ yayında…
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‘Su Damlasının Hikayesi’ yayında…

Dünyanın lider su çözümleri firması GRUNDFOS, Türkiye´nin lider su ve kanalizasyon idaresi İSKİ ile güçlerini birleştirdi. Her bir su damlasının önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan eğitici animasyon film ile geleceğin koruyucusu olan çocuklara su tasarrufu bilincinin aşılanması hedefleniyor. Çocuklara suyun hayatımız için önemini hatırlatan animasyonu, çevre ve iklim değişimi konularına olan hassasiyeti ve çalışmaları ile tanınan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci seslendirdi. (Sponsorlu içerik)
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