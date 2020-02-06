Sosyal medya mesajları mahkemede delil olabilir mi?

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Sosyal medya paylaşımlarının delil niteliği var mıdır? Delil olarak paylaşılan belgelerin akıbeti ne olur? Avukat Aslı Doğanay sosyal medya mesajlarının hukuki süreçleri ile ilgili bilinmeyen soruları cevaplıyor.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının ya da whatsapp mesajlarının delil niteliği değerlendirilirken öncelikle hukuka uygun olarak elde edilip edilmediği incelenmelidir. Hukuka uygun olarak elde edilmesi halinde, bu paylaşımların boşanma davalarında delil oluşturacağı açıktır.

Hukukumuzda bir delilin hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşıldığı takdirde mahkeme tarafından bir iddianın ispatında dikkate alınamayacağı kuralı geçerlidir. Üstelik de bir delilin hukuka aykırı olarak elde edilip edilmediği mahkemeler tarafından kendiliğinden dikkate alınacak, karşı tarafın itirazı olmasa dahi mahkeme bir delilin hukuka aykırı olarak elde edildiğini tespit etmiş ise bu delili dava dışı bırakacaktır.

Örneğin, eşin Facebook veya Twitter hesabı üzerinden, herkese açık olarak paylaştığı sözler veya fotoğraflar yahut yine kamuya açık olarak yaptığı yer bildirimleri, kişinin kendi hesabına sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar gibi herkesin kolaylıkla görebileceği ve ulaşabileceği, herhangi bir şekilde hesap sahibinin özel veya gizli alanına ilişkin olmayan paylaşımlar eğer bir boşanma sebebi oluşturuyorsa, bu paylaşımlar davada delil olarak kabul edilecek ve verilecek hükme esas alınabilecektir. Konuyu biraz somutlaştırmak gerekir ise bir kişi eşinin kendisine gönderdiği WhatsApp mesajı ile hakaret ve onur kırıcı davranışta bulunduğu iddiasını ispatlayabilir. Ancak eşinin kendisini aldattığı iddiasına yönelik olarak eşinin 3. Kişi ile olan yazışmalarını mahkemeye delil olarak sunulması halinde bu mesajların ne şekilde elde edildiği mahkeme tarafından dikkate alınacak, hukuka aykırı olarak elde edildiği anlaşılırsa bu mesajlar mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır.

Gerek Anayasa gerekse diğer kanunlardaki düzenlemeler gereği açıkça hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin ispat gücü olmayacağı kabul edilmiştir. Üstelik hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin elde edilme şekline göre özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi durumlardan ötürü ayrıca cezai ve hukuki sorumluluk doğabilmektedir.



