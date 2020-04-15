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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Sokağa çıkma korkusunu nasıl yenebiliriz ?
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Sokağa çıkma korkusunu nasıl yenebiliriz ?

Uzman psikolog Ceylan Şekerci korona virüsünden dolayı sokağa çıkma korkusunu nasıl yenebileceğimizden bahsediyor.
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