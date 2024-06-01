MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Soğuk baklava tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Soğuk baklava tarifi | Mucize Lezzetler 

Şerbetinde süt kullanılan son zamanların en popüler tatlısı olan soğuk baklava tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 800 g 1 paket hazır baklavalık yufka
  • 200 g tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3,5 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya

Üzeri için;

  • 5 yemek kaşığı kakao
  • Toz şam fıstığı

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye şeker ve suyu ekleyip şeker eriyene kadar kaynatın.
  2. Daha sonra süt ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırıp soğumaya bırakın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ yer alan ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağı
  4. Ardından üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımı ile temizleyin.
  5. Yufkaların üzerine borcamı koyup, yufkaları borcam büyüklüğünde kesin.
  6. Borcamın alt kısmına üç adet yufka serin ve yağlayın.
  7. Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirin.
  8. Tekrar üç katta bir yağ sürerek üst katıda aynı şekilde tamamlayın.
  9. En üst kısma geldiğinizde baklavayı yağlayıp dilimleyin.
  10. Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
  11. Pişen baklavanızı oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
  12. Ardından sütlü şerbeti baklavanın üzerine gezdirerek dökün.
  13. Oda sıcaklığına geldikten sonra baklavanızı Arçelik No Frost Buzdolabında 5 saat dinlendirin.
  14. Hazır olan baklavanızın üzerine kakao serpiştirip, toz şam fıstığı ile süsleyin.
  15. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde soğuk baklavanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Kakao serpmeden önce, baklavanın bütün şerbeti çekmesini bekleyin.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Çikolatalı espresso tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler