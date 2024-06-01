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Soğuk baklava tarifi | Mucize Lezzetler
Şerbetinde süt kullanılan son zamanların en popüler tatlısı olan soğuk baklava tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Malzemeler:
- 800 g 1 paket hazır baklavalık yufka
- 200 g tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti için;
- 2 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı su
- 3,5 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
Üzeri için;
- 5 yemek kaşığı kakao
- Toz şam fıstığı
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencereye şeker ve suyu ekleyip şeker eriyene kadar kaynatın.
- Daha sonra süt ve vanilyayı ilave edip bir tur daha karıştırıp soğumaya bırakın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ yer alan ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağı
- Ardından üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımı ile temizleyin.
- Yufkaların üzerine borcamı koyup, yufkaları borcam büyüklüğünde kesin.
- Borcamın alt kısmına üç adet yufka serin ve yağlayın.
- Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirin.
- Tekrar üç katta bir yağ sürerek üst katıda aynı şekilde tamamlayın.
- En üst kısma geldiğinizde baklavayı yağlayıp dilimleyin.
- Önceden ısıtılmış 170 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
- Pişen baklavanızı oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
- Ardından sütlü şerbeti baklavanın üzerine gezdirerek dökün.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra baklavanızı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 5 saat dinlendirin.
- Hazır olan baklavanızın üzerine kakao serpiştirip, toz şam fıstığı ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde soğuk baklavanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Kakao serpmeden önce, baklavanın bütün şerbeti çekmesini bekleyin.
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