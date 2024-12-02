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Soğan turşusu nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Sevdiğiniz her yemeğin yanında yiyebileceğiniz ev yapımı soğan turşusu tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 4 adet kırmızı soğan
- 1 çay bardağı sirke
- 1 çorba kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 litrelik kavanozu dolduracak kadar kaynar içme suyu
Tarif:
- Soğanların kabuklarını soyup yıkayın.
- Ardından soğanları bir bıçak yardımı ile yarım ay şeklinde kesin.
- Kestiğiniz soğanları kavanozun içine yerleştirin.
- Üzerine sirke, şeker ve tuz ilave edin.
- En son kavanoz dolana kadar kaynar içme suyu doldurup kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
- Kavanozu serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
- 1 gün sonra turşunuzu yiyebilirsiniz.
- Kavanozu açtıktan sonra soğan turşusunu Arçelik No Frost Buzdolabı’ da saklayın.
Afiyet Olsun!
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