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MUCİZE LEZZETLER

Soğan turşusu nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler 

Sevdiğiniz her yemeğin yanında yiyebileceğiniz ev yapımı soğan turşusu tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 4 adet kırmızı soğan
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 çorba kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 litrelik kavanozu dolduracak kadar kaynar içme suyu

Tarif:

  1. Soğanların kabuklarını soyup yıkayın.
  2. Ardından soğanları bir bıçak yardımı ile yarım ay şeklinde kesin.
  3. Kestiğiniz soğanları kavanozun içine yerleştirin.
  4. Üzerine sirke, şeker ve tuz ilave edin.
  5. En son kavanoz dolana kadar kaynar içme suyu doldurup kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
  6. Kavanozu serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
  7. 1 gün sonra turşunuzu yiyebilirsiniz.
  8. Kavanozu açtıktan sonra soğan turşusunu Arçelik No Frost Buzdolabı’ da saklayın.

Afiyet Olsun!

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