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Sodexo Avantaj Pluxee Oluyor

30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren Sodexo Grubu, yola Pluxee markasıyla devam edecek. Dönüşümün detaylarını anlatan Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “1.5 milyon çalışana dokunan bir markayız. Çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi, sunduğumuz ürün ve fırsatları değiştirdiğimiz yepyeni bir marka yarattık. Pluxee ile dijital deneyimi kusursuzlaştırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz teknoloji yatırımlarımızı 5 yıl içinde 6 kat artırmak” dedi.
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