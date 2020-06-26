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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Sisi'nin Gerçek Sorunu - Mısır'ı Bekleyen Büyük Tehlike!
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Sisi'nin Gerçek Sorunu - Mısır'ı Bekleyen Büyük Tehlike!

Etiyopyanınn yaptığı baraj dolayısıyla bölgede sular durulmuyor.Hürriyet Dış Haberler Editörü İlker Sezer anlatıyor...
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