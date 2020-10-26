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Sis Bulaş Hızını Artırabilir! Sisli Havalara Dikkat!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi. Şen sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Özlü, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.
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