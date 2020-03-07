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Sinop’ta 45 yıllık 'Kibrit kutusu koleksiyonu'

Sinop’ta avukatlık yapan Faruk Baş, çocuk yaşlarda oyun oynamak için kibrit kutusu biriktirmeye başladı. Baş, bu birikimine 45 yıldır devam ediyor. Faruk Baş’ın koleksiyonunda 100’den farklı ülkeye ait 15 binden fazla kibrit kutusu bulunuyor.Koleksiyonu yapılan ürünler arasında genelde kartpostal, pul ya da para biliniyor ancak farklı koleksiyon peşinde koşanlar da yok değil. Sinoplu Faruk Baş da onlardan biri. Faruk Baş’ın 45 yıllık tutkusu da kibrit tutkusu biriktirmek. Üzerinde farklı ülkelerden önemli kişilerinin, tarihi yapıların, manzaraların ve topluma ulaştırılmak istenilen mesajların da bulunduğu kibritler dünya tarihinin son yüz yılına ışık tutuyor.

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