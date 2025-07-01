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Sığır stroganoff tarifi | Mucize Lezzetler

Bol kremalı, mantarlı, soğan ve sarımsaklı sığır stroganoff tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30+60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Rus mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 800 g ince şeritler halinde kesilmiş dana eti
  • Yarım adet ince kıyılmış kuru soğan
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tatlı hardal
  • 400 g mantar
  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 150 ml sıvı krema
  • 1 su bardağı sıcak su

Üzeri için;

  • Maydanoz

Tarif:

  1. İlk olarak mantarları temizleyip bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerenin içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın ve etleri ilave ederek yüksek ateşte arkalı önlü soteleyin.
  3. Etler suyunu çektiğinde soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
  4. Soğanlar yumuşayıp piştiğinde hardal ve bir su bardağı sıcak su ilave edin.
  5. Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavada tereyağını eritip mantarları soteleyin.
  7. Sotelenen mantarların üzerine kremayı ekleyip 10 dakika pişirin.
  8. Hazır olan kremalı mantarı, pişmiş olan yemeğin üzerine dökün ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
  9. Sığır stroganoff yemeğiniz hazır.
  10. Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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