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Sığır stroganoff tarifi | Mucize Lezzetler
Bol kremalı, mantarlı, soğan ve sarımsaklı sığır stroganoff tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30+60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Rus mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 800 g ince şeritler halinde kesilmiş dana eti
- Yarım adet ince kıyılmış kuru soğan
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tatlı hardal
- 400 g mantar
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 150 ml sıvı krema
- 1 su bardağı sıcak su
Üzeri için;
- Maydanoz
Tarif:
- İlk olarak mantarları temizleyip bir bıçak yardımı ile dilimleyin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine sıvı yağı ekleyip hafif kızdırın ve etleri ilave ederek yüksek ateşte arkalı önlü soteleyin.
- Etler suyunu çektiğinde soğan, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Soğanlar yumuşayıp piştiğinde hardal ve bir su bardağı sıcak su ilave edin.
- Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritip mantarları soteleyin.
- Sotelenen mantarların üzerine kremayı ekleyip 10 dakika pişirin.
- Hazır olan kremalı mantarı, pişmiş olan yemeğin üzerine dökün ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Sığır stroganoff yemeğiniz hazır.
- Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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