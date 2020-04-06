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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Serdar Ortaç: Tek eşlilik daha doğruymuş I Aşk istemiyorum I Hastalığım bir işe yaradı
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Serdar Ortaç: Tek eşlilik daha doğruymuş I Aşk istemiyorum I Hastalığım bir işe yaradı

Son zamanlarda adı sıkça basında geçen Serdar Ortaç #evdekal röportaj serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. MS hastalığı olduğunu söyleyen Ortaç, hastalığının belki de ilk defa bir işe yaradığını ve koronavirüse yakalanmasını zorlaştırdığını söyledi. Dağıtabilecek kadar çok parası kalmadığını açıklayan Ortaç, aşk hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte o sözler…
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