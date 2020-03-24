MUCİZE LEZZETLER
Şerbet nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde şerbet yapmanın püf noktalarını araştırdık. (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 4 su bardağı su
- 5 su bardağı toz şeker
- Yarım limon suyu
Tarif:
- Suyu ve şekeri tencereye alalım.
- Sonra Arçelik Ankastre Ocak’a alıp şeker eriyene kadar karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.
- Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatalım.
- Sürenin sonunda limonu tencereye koyup iyice karıştıralım ve 5 dakika daha kaynatalım.
- Şerbetiniz hazırdır. Çok hafif ve lezzetli bir şerbet tarifi :)
How to notları:
- Şerbeti kaynadıktan sonra 15 dakika kadar bir süre daha kaynatarak koyulaşmasını sağlamalısınız.
- Limon suyu şerbete hem güzel bir aroma verir hem de şerbetin şekerlenmesini önler. Bu yüzden şerbet yaparken limon suyunu unutmamalısınız.
- Şerbetin sıcak ya da soğuk olması tatlıya göre değişmektedir. Ancak genelde biri sıcaksa, çekmesi için diğerinin de soğuk olması gerekir. Eğer tatlı sıcaksa şerbeti soğuk kullanmalısınız. İkisi sıcak olduğunda tatlınız hamur olabilir.
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