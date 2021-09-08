Şenol Güneş'ten Hollanda maçı sonrası istifa sorusuna cevap: "Bana yalvardılar..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısındaki 6-1'lik hezimetin ardından flaş açıklamalar yaptı.

Maaşının bir süredir tartışmaya açıldığını söyleyen teknik adam, "Ne yapacağımla ilgili konuşurum. ancak bir senedir, 'Git' deniyor. Maaş deniyor. Mart'tan beri başladı. Türkiye'de bir düzen var, başka biri de gelse, ona da bunu yaparsanız, yanlış olur. Alıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Ülke olarak nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Sahadaki oyuncu baskıdan sorumluluk alamıyor, bunu hissediyorum. İki maç kazandık mükemmel, bir maç kaybettik ve kötü olduk." diye konuştu.

Takımın başına geçene kadar kendisine büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Güneş, "Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Düzen mi öyle? Saldırı mı ? Yanında çalışan adam bile öyle! Ben, onları güldürdüm! Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar. Lucescu'ya 'Gitsin' dediler, bana yalvardılar! Yalvararak gelmedim!" dedi.