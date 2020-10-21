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Haberler >Video >Teknoloji >Sennheiser CX 400BT True Wireless incelemesi
TEKNOLOJİ

Sennheiser CX 400BT True Wireless incelemesi

Sennheiser, yeni nesil kablosuz kulaklığı CX 400BT True Wireless'ı Türkiye'de satışa sundu. Ürünü yakından inceledik.
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