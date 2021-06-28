120 yaşına giren Şeker nine 3 padişah,12 cumhurbaşkanı gördü
Ailesince düzenlenen doğum gününde pastadaki mumlara üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi. Amasya'da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan'a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, sağlığını ise doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.