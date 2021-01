'Şehirdeki çoban' Menşure Teyze... Her gün beslemeyi ihmal etmiyor

ANTALYA Konyaaltı Sahili'ne 500 metre uzakta doğup büyüdüğü evi yıllar içinde lüks binalar arasında kalmasına rağmen çocukluğundan bu yana yaptığı çobanlığı sürdüren Menşure Albayram (60), her gün çevredekilerin şaşkın bakışı arasında keçilerini mahallenin nadir kalan yeşil alanlarına otlatmaya götürüyor. Elinde sopası ve köpeği 'Sarı' ile caddeleri aşıp hayvanlarını otlatan 'Menşure Teyze', keçilerini 'Şımarık', 'Yaren', 'Mayıs', 'Yaz' gibi isimlerle çağırıyor.

Antalya'da oturan Menşure Albayram, Konyaaltı ilçesinde dünyaya geldi. Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 500 metre uzakta bahçe ve kayalıklar arasındaki tek katlı evinde büyüyen Menşure Albayram, ilkokula kadar eğitimini sürdürdü. Bahçeli evinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine küçük yaştan itibaren ev işlerinde ve çobanlık yaparak yardım eden Menşure Albayram, aradan geçen yıllarda büyüdüğü evin çevresinin lüks binalarla değişimine tanık oldu.

YILLAR GEÇSE DE ÇOBANLIĞI BIRAKMADI

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca üne sahip, yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili yakınındaki evini, arazisini, büyüdüğü toprakları eski günlerdeki yeşil ve ağaçlı haliyle korumaya çalışan Menşure Albayram, iki katlı, yanında ahırı bulunan evinde çocukluğundan itibaren yaptığı çobanlığı da bırakmadı. Evlenip, çocukları da olsa sevdiği yaşamdan kopamayan Menşure Albayram, lüks apartmanların arasında az da olsa kalan yeşil alanlarda hayvanlarını otlatmaya devam etti. Eşinin, 'Artık uğraşma sat hayvanları' diyerek sitem ettiği Menşure Albayram, kendisi okuyamadığı için çocuklarının en iyi eğitimi alması için çabaladı.

KEÇİLERİNİN ADI, YAREN, YAZ, ŞIMARIK

Keçi sütü ve kurbanlık satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Menşure Albayram'ın kızlarından biri üniversite eğitiminin ardından evlendi, diğeri ise eğitimine devam ediyor. Her sabah keçilerini otlatmak için evinden ayrılan Menşure Albayram, lüks binalar, araçların arasında hayvanlarıyla yakınındaki otlak alanlara gidiyor. 'Sarı' adını verdiği köpeğiyle hayvanlarını otlatan Menşure Albayram, keçilerine verdiği adla seslenip, gün boyu onlarla ilgileniyor. Keçilerine çoğunlukla kızının arkadaşlarının adını koyan Menşura Albayram, 'Eylül', 'Yaren', 'Güneş', 'Sedef', 'Yıldırım', 'Mayıs', 'Yaz', 'Şımarık' gibi isimlerle seslenerek hayvanlarını otlatıyor.

ÇOCUĞU GİBİ SEVİYOR, GÖREN ŞAŞIRIYOR

Menşure Albayram, kendisine ait 15 keçinin yanı sıra, hayvan sevgisinden dolayı komşu ve yakınlarının keçilerine de çobanlık yapıp, sütünü satıyor. Sabahtan akşama kadar Kuşkavağı Mahallesi?nin sokaklarında yeşil alanları dolaşan Menşure Albayram, hayvanlarına çocuğu gibi bakıp, 'Yavrum, kızım' diye seslenmesiyle de mahalle sakinlerinin gönlünü kazandı. Keçilerine, 'Karnınızı doyurun', 'Hadi gidiyoruz', 'Yaramazlık yapmayın' diye seslenen Menşure Albayram'ın hayvanlarıyla iletişimi, çevresindekileri de şaşırtıyor.

'HER YER BİNA OLDU AMA EVİM BANA YETİYOR'

İlerleyen yaşına rağmen keçilerini otlatırken zorluk çekmediğini anlatan Menşure Albayram, kendisini görenlerin zaman zaman 'Çok iyi yaşıyorsun' diye şaka yaptığını, kimisinin de hatıra fotoğrafı çektiğini söyledi. Kurban Bayramı öncesi sattığı keçileri kesileceği için üzüntüden ağladığını belirten Menşure Albayram, büyükşehirde çobanlık yaparak geçen günlerini şu sözlerle anlattı:

"Ailem beni okutamadı. O zaman Konyaaltı'nda ortaokul yoktu. Hayvanlara bakarak büyüdüğüm için onları bir kenara bırakamadım. Hep çobanlığa devam ettim. Eşim çobanlığı pek sevmez. İneklerimi sattım ama keçilerime bakmaya devam ediyorum. Keçilerle günümü geçiriyorum. Kurbanlıkları, keçi sütlerini satıyoruz. Ete para vermeden, ihtiyaç olduğunda kesip yiyoruz. İki çocuğumu okuttum. Büyük çocuğum evlendi. Hem anne hem çoban olmak bazen çok güzel. Bunun gururunu yaşıyorum. Yatta, katta gözüm yok. Yıllardır her yer bina oldu ama evim bana yetiyor."