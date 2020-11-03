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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Sedat Ergin: "Bu Seçim Sükunet İçinde Olmayacak"
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Sedat Ergin: "Bu Seçim Sükunet İçinde Olmayacak"

Hürriyet Yazarı Sedat Ergin, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan başkanlık seçimini değerlendiriyor.
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