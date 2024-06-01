Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler

Doğal bir antibiyotik olan, lezzetiyle de mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan sarımsak nasıl saklanır? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Arçelik No Frost Buzdolabı Malzemeler: 20 baş sarımsak Tarif: Bütün sarımsakların kabuklarını soyun. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ Ardından orta boy kilitli poşetin içine aktarıp elinizle düzleştirdikten sonra bir kalıp yardımı ile kullanmak istediğiniz boyutta kesim işlemini gerçekleştirin. Kilitli poşet içindeki sarımsaklarınızı Arçelik No Frost Buzdolabı’ Afiyet Olsun! HOW TO NOTLARI Sarımsakları yemek yapmak için kullanacaksanız buzlukta, salata ve sos için kullanacaksanız buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.