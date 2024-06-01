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Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler
Doğal bir antibiyotik olan, lezzetiyle de mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan sarımsak nasıl saklanır? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 20 baş sarımsak
Tarif:
- Bütün sarımsakların kabuklarını soyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nin içine sarımsakları ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
- Ardından orta boy kilitli poşetin içine aktarıp elinizle düzleştirdikten sonra bir kalıp yardımı ile kullanmak istediğiniz boyutta kesim işlemini gerçekleştirin.
- Kilitli poşet içindeki sarımsaklarınızı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde muhazafa edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Sarımsakları yemek yapmak için kullanacaksanız buzlukta, salata ve sos için kullanacaksanız buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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