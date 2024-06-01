Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
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MUCİZE LEZZETLER

Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler 

Doğal bir antibiyotik olan, lezzetiyle de mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan sarımsak nasıl saklanır? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 20 baş sarımsak

Tarif:

  1. Bütün sarımsakların kabuklarını soyun.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinin içine sarımsakları ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
  3. Ardından orta boy kilitli poşetin içine aktarıp elinizle düzleştirdikten sonra bir kalıp yardımı ile kullanmak istediğiniz boyutta kesim işlemini gerçekleştirin.
  4. Kilitli poşet içindeki sarımsaklarınızı Arçelik No Frost Buzdolabının dondurucu bölümünde muhazafa edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Sarımsakları yemek yapmak için kullanacaksanız buzlukta, salata ve sos için kullanacaksanız buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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