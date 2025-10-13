MENÜ
Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
HABER

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine düşen mevsimin ilk karı, kayak merkezi ve sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü ilçede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarıyla çevrili sarıçam ormanları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Okula giden çocuklar kar topu oynarken karın keyfini yaşadı. Mir Bedirhan ve Nazenin Aslantatar okula giderken karı görünce büyük sürpriz yaşadıklarını söyleyerek en yakın zamanda kayağa gideceklerini belirtti.

