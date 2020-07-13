San Sebastian Cheescake | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1,5 su bardağı şeker
- 500 g krem peynir (oda sıcaklığında)
- 2 su bardağı krema (400ml., oda sıcaklığında)
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı un
Tarif:
- Toz şeker ve krem peyniri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinin içerisine alın.
- Şeker iyice eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın.
- Ardından ilk yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin.
- Her yumurta için bu işlemi uygulayın.
- Yumurtalarınızı da karışıma yedirdikten sonra kremayı ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.
- Son olarak unu da ekleyerek çırpın.
- Orta boy bir kelepçeli kek kalıbını yağlayın.
- Pişirme kağıdı kalıba kenarlardan hafif taşacak şekilde yerleştirin ve hazırladığınız karışımı içerisine aktarın.
- Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede fırında 45 dakika ya da 1 saat kadar pişirin.. Pişince fırının kapağı yarı açık şekilde yaklaşık yarım saat dinlendirin.
- Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün dinlendirin.
- Yağlı kağıdını da çıkarıp dilimleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!
San Sebastian Cheesecake Tarifinin Püf Noktası
Suyu süzdürülmüş labne peyniri ya da sürülebilir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Marketlerde 200 gramlık paketler halinde satılan sürülebilir beyaz peynir kıvamındaki krem peynirlerden kullanmanızı öneririz. Dilerseniz içerisine limon ya da portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz. Yumurtaları ve diğer malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya da özen gösterin.