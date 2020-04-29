Şahangiller: Çok fazla Youtube izlemiyorum I Sinemada biz değil Recep İvedik izleniyor

Yıllardır ailesi ile ürettiği içeriklerle geniş kitlelere adını duyuran Şahangiller kanalının sahibi Emrah Şahan evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Ünlü youtuber sinema filmi konusunda fenomenlerin sanatçılara göre dezavantajlı olduğunu söyledi. Seyircinin sinemaya gittiğinde film seçerken sanatçıları tercih etmesini, kendilerini internetten ücretsiz izleyebilmelerine bağlıyor. Bu konuda çarpıcı bir çıkış yapan Emrah Şahan, "Lafa geldiği zaman kimse Recep İvedik izlemiyor ama Recep İvedik Türkiye'nin en çok izlenen filmine sahip" dedi.