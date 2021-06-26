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Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu kanser hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini ve en doğru beslenme şeklini anlatacak. 

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında! (Sponsorlu İçerik)

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