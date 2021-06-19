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Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 19 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. ERDEM YAKA ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. LEVENT GÜNGÖR nörolojik hastalıkları ve nörolojik hastalıklar da en doğru beslenme şeklinin nasıl olması gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında! (Sponsorlu İçerik)

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