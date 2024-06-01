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Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler
Lokum gibi yumuşacık pişen saç kavurma tarifini sizin için hazırladık. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30 + 60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 kilo kuzu kuşbaşı
- 2 adet domates
- 1 adet kuru soğan
- 4 adet çarliston biber
- 2 adet sivri biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı su
Üzeri için;
- Pul biber
Tarif:
- Öncelikle biberleri, domates ve soğanı yıkayıp küçük küçük kesin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi kavurma programında 30 dakikaya ayarlayın.
- Ardından içine zeytinyağını ekleyin ve hafif kızdırıp soğan ve etleri 5 dakika soteleyin.
- Sotelenen etlerin üzerine domates, biberler, su ve baharatları ekleyip ana kapağı kapatın.
- Saç kavurma yemeğiniz hazır.
- Üzerine pul biber serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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