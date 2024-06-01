Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler 

Lokum gibi yumuşacık pişen saç kavurma tarifini sizin için hazırladık. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30 + 60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 kilo kuzu kuşbaşı
  • 2 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 adet çarliston biber
  • 2 adet sivri biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su

Üzeri için;

  • Pul biber

Tarif:

  1. Öncelikle biberleri, domates ve soğanı yıkayıp küçük küçük kesin.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi kavurma programında 30 dakikaya ayarlayın.
  3. Ardından içine zeytinyağını ekleyin ve hafif kızdırıp soğan ve etleri 5 dakika soteleyin.
  4. Sotelenen etlerin üzerine domates, biberler, su ve baharatları ekleyip ana kapağı kapatın.
  5. Saç kavurma yemeğiniz hazır.
  6. Üzerine pul biber serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Çikolatalı espresso tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Soğuk baklava tarifi | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler