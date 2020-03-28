Saba Tümer'den çarpıcı sözler | Televizyona dönecek mi? | Evde kalmayan ünlülere ne söyledi? | Yardımcısına izin verdi mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya alan ünlüler arasında bulunan Saba Tümer #evdekal röportajlar serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu ile video konferans yaptı. Televizyona tekrar dönüp dönmeyeceği ile ilgili düşüncesini ilk kez paylaşan Tümer, evde kalmayan ünlüler için çarpıcı bir çıkış yaptı. İşte ünlü ekran yıldızının çok konuşulacak açıklamaları...